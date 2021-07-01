保羅發威狂轟41分 太陽擊敗快艇闖NBA總冠軍賽

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（法新社洛杉磯30日電） NBA生涯進入第16個球季的保羅，今天在對快艇的西區冠軍賽關門戰轟下41分，率隊130比103大勝，並以系列賽4比2的成績闖進總冠軍賽。

在美國職籃NBA西區冠軍賽，以3比2「聽牌」的鳳凰城太陽，今天客場出賽，他們的對手洛杉磯快艇面臨背水一戰，但主將雷納德（Kawhi Leonard）仍舊因傷缺陣。

這場比賽的首節，太陽以7成14的命中率砍進5記三分球，整體投籃命中率也高達6成36，並靠艾頓（DeAndre Ayton）6投5中攻下10分率領，以33比29取得領先。

次節太陽打出12比6開局，將領先拉開到兩位數，快艇曾在傑克森（Reggie Jackson）完成「3分打」後扳平，但太陽隨即以10比2攻勢要回領先，上半場太陽在克勞德（Jae Crowder ）、布克（Devin Booker）分別攻下16分、14分，艾頓、保羅（Chris Paul）皆獲10分的情況下，以66比57領先快艇。

下半場比賽，太陽在布里吉斯（Mikal Bridges）快攻上籃得手後，將領先拉開到16分，前3節打完以97比83，帶着14分領先優勢進到末節。

第4節太陽打出8比2開局，領先達到20分，保羅更是持續狂飆，切入後騙開對方防守的跳投、砍進三分彈又完成加罰的「4分打」樣樣來，單節獨得19分打得快艇難以招架，最終率太陽以27分之多大勝。

保羅今天除轟下41分，還送出8次助攻，布克、克勞德分別為太陽貢獻22分、19分，艾頓有16分、17籃板的雙十演出。

快艇的莫里斯（Marcus Morris Sr.）此役攻下全隊最高26分，喬治（Paul George）拿下21分，傑克森、貝佛利（Patrick Beverley）分別獲得13分、11分，替補的柯森斯（DeMarcus Cousins）則有12分進帳。

太陽本季在保羅加盟後，表現脫胎換骨，例行賽拿下51勝21敗，勝率高達7成08，繼2009-10球季後，相隔11年再度闖進季後賽。

季後賽首輪，太陽4比2淘汰有詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）雙星壓陣的洛杉磯湖人，次輪再以4比0橫掃本季年度最有價值球員（MVP）約基奇（Nikola Jokic）帶領的丹佛金塊，闖進西區冠軍賽。

今天太陽淘汰快艇闖進總冠軍賽，而他們上次打進總冠軍賽已早在1992-93球季，當時由巴克利（Charles Barkley）、強生（Kevin Johnson）、安吉（Danny Ainge）率領的太陽，在總冠軍賽2比4敗給喬丹（Michael Jordan）、皮朋（Scottie Pippen）、葛蘭特（Horace Grant）帶領的芝加哥公牛。

© 2021 AFP