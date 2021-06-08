保羅21分11助攻 太陽逆轉金塊奪系列賽首戰勝利

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（法新社鳳凰城7日電） 在資深後衛保羅拿下21分、11助攻的帶領下，太陽以122比105拿下季後賽次輪對金塊首戰的勝利。

在今天比賽開打後，太陽一度落後給金塊，但靠一波6比0攻勢扳平，讓兩隊在首節打完28比28戰成平手。

次節金塊打出10比3開局，取得38比31的7分領先，但兩隊隨後展開拉鋸，並互有領先，上半場金塊在約基奇（Nikola Jokic）攻下15分的帶領下，以58比57領先太陽1分。

下半場開打後，金塊開局打出一波12比3攻勢，一度以70比60領先達兩位數，但太陽在63比72落後9分之際，回敬一波16比0猛烈攻勢，反以79比72將比數超前。在布里吉斯（Mikal Bridges）單節13分帶領下，太陽3節打完以88比79逆轉局勢。

太陽末節打出14比5開局，並曾將領先拉開到18分，在保羅（Chris Paul）單節14分帶領下，打出34比26 攻勢，最終以17分差距拿下勝利。

此役太陽的先發5人得分全都破十，其中布里吉斯攻下全場最高23分，保羅貢獻21分11助攻、布克（Devin Booker）也獲21分，艾頓（DeAndre Ayton）有20分10籃板的雙十成績，克勞德（Jae Crowder）則有14分進帳。

約基奇今天攻下金塊最高的22分，高登（Aaron Gordon）進帳18分，小波特（Michael Porter Jr.）、坎帕佐（Facundo Campazzo）分別獲得15分、14分，替補的格林（JaMychal Green）則拿下10分。

© 2021 AFP