保羅32分9助攻擊潰公鹿 太陽NBA總冠軍賽開紅盤

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（法新社鳳凰城6日電） 太陽資深後衛保羅，今天在NBA總冠軍賽首役，攻下全場最高32分，並送出9次助攻，率隊118比105擊敗公鹿。

美國職籃NBA總冠軍賽今天開打，西區冠軍鳳凰城太陽在主場迎戰東區冠軍密爾瓦基公鹿。公鹿主將「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）在東區決賽系列賽出現膝傷，曾因此缺席兩場比賽，今天他歸隊並先發出賽。

這場比賽首節，兩隊互不相讓，歷經7次互換領先、3度平手的糾纏，太陽靠布克（Devin Booker）獨得12分的帶領，在第1節打完時，以30比26領先公鹿。

第2節太陽靠保羅（Chris Paul）單節獨得11分的帶領下打出27比23攻勢，上半場打完以57比49保持領先。

下半場開打，保羅率先進球，太陽將領先拉開到兩位數，在他單節砍進16分的帶率領下，太陽最多領先達20分。前3節打完，太陽以92比76，領先16分。

末節公鹿打出16比9開局，在福布斯（Bryn Forbes）砍進三分球後，將分差縮小到個位數，並一度僅落後7分，但太陽回敬7比2攻勢，再將領先拉開到兩位數，最終以13分之多留下勝利。

太陽今天獲得26次罰球，一共罰進25球，命中率是9成62，公鹿則是16罰9中，命中率僅5成63，兩隊在罰球數及命中率上的明顯差距，也是左右比賽勝負的關鍵之一。

保羅今天包括三分球7投4中，19次出手命中12球，攻下全場最高32分，另送出9次助攻，布克為太陽貢獻27分，艾頓（DeAndre Ayton）不但拿下22分，還搶下19個籃板，有雙十成績的表現，布里吉斯（MikalBridges）獲得14分，替補的強森（ Cameron Johnson）、潘恩（Cameron Payne）都有10分進帳。

公鹿的密道頓（Khris Middleton ）攻下全隊最高29分，安特托昆博有20分、17籃板的雙十成績，羅培茲（Brook Lopez）、哈勒戴（Jrue Holiday）分別獲得17分、10分。

© 2021 AFP