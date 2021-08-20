個人資訊保護法11月上路 中國明禁「大數據殺熟」

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社北京20日電） 中國今天通過一項全面性的個資法律，防止商家收集敏感個資及電商「大數據殺熟」（透過大數據讓老客戶花更多錢）等行為，降低民眾對網路詐騙、個資泄露及對科技巨頭濫用個資的擔憂。

根據中國全國人大常委會通過的「個人資訊保護法」，自2021年11月1日起任何組織、個人不得非法搜集、使用、加工、傳輸他人個人資訊，不得非法買賣、提供或者公開他人個人資訊。

「個人資訊保護法」還進一步強化相關部門的監管職責，從嚴懲治違法行為。有關部門發現個資處理活動存在較大風險或安全事件時，可展開約談或要求個資處理者委託專業機構進行稽查，有關部門仍保有取得相關數據的權利。

新法預期會進一步敲打中國的科技巨頭，像是叫車服務的滴滴打車、手游巨頭騰訊公司等。中國有關部門連月來鎖定相關大廠調查業者有無不當使用客戶個資。

新法明定不得過度搜集個人資訊、大數據殺熟，對人臉資訊等敏感個人資訊的處理作出規制，完善個人資訊保護投訴、舉報工作機制。中國官媒表示，法律充分回應了社會關切，為破解個人資訊保護中的熱點難點問題，提供強有力法律保障。

新法還要確保中國人民的個資不被轉移到數據安全保護標準低於中國的其他國家，相關條款可能對外國公司帶來影響。

設於北京的顧問公司Trivium China，公司合夥人雪佛（Kendra Schaefer）表示，中國這部新法算是全世界最嚴格的一部個資保護法律，「中國訂這部新法可不是只着眼短期，而是要為今後40、50年的數位經濟打下基礎」。

© 2021 AFP