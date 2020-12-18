候任白宮顧問確診COVID-19 與拜登無近距離接觸

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（法新社華盛頓17日電） 即將擔任白宮高階顧問的聯邦眾議員李奇蒙染疫，而曾與他在戶外有互動的拜登，2019冠狀病毒疾病篩檢呈陰性反應。

李奇蒙（Cedric Richmond）15日獨自前往喬治亞州，和拜登一起為兩名民主黨人的參議員決選站台。這兩人將和現任共和黨籍參議員競爭，目前選情緊繃。

拜登過渡團隊發言人貝丁菲爾德（Kate Bedingfield）在聲明中說，依據美國疾病管制暨預防中心（CDC）定義，李奇蒙與拜登並無近距離接觸，先前兩人「互動是在戶外，都有配戴口罩，時間也不到15 分鐘」。

她表示，根據CDC定義，將任白宮公共參與辦公室（Office of Public Engagement in the White House ）主任的李奇蒙，與拜登及參議員候選人奧索夫（Jon Ossoff）和華諾克（Raphael Warnock）並無近距離接觸。

拜登的團隊表示，78歲的拜登今天2019冠狀病毒疾病（COVID-19）篩檢結果呈陰性反應。

根據貝丁菲爾德所言，47歲的李奇蒙昨天出現染疫癥狀，他的快篩結果呈陽性反應，後續的檢測結果同樣是陽性，李奇蒙已經開始14天的隔離期。

美國總統川普周遭有數十人染疫。新型冠狀病毒已在美國奪走約31萬人性命。

© 2020 AFP