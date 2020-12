候任白宮顧問確診COVID-19 與拜登無近距離接觸

廣告 繼續瀏覽後續

(法新社華盛頓17日電) 即將擔任白宮高階顧問的聯邦眾議員李奇蒙染疫,而曾與他在戶外有互動的拜登,2019冠狀病毒疾病篩檢呈陰性反應。

李奇蒙(Cedric Richmond)15日獨自前往喬治亞州,和拜登一起為兩名民主黨人的參議員決選站台。這兩人將和現任共和黨籍參議員競爭,目前選情緊繃。

拜登過渡團隊發言人貝丁菲爾德(Kate Bedingfield)在聲明中說,依據美國疾病管制暨預防中心(CDC)定義,李奇蒙與拜登並無近距離接觸,先前兩人「互動是在戶外,都有配戴口罩,時間也不到15 分鐘」。

她表示,根據CDC定義,將任白宮公共參與辦公室(Office of Public Engagement in the White House )主任的李奇蒙,與拜登及參議員候選人奧索夫(Jon Ossoff)和華諾克(Raphael Warnock)並無近距離接觸。

拜登的團隊表示,78歲的拜登今天2019冠狀病毒疾病(COVID-19)篩檢結果呈陰性反應。

根據貝丁菲爾德所言,47歲的李奇蒙昨天出現染疫癥狀,他的快篩結果呈陽性反應,後續的檢測結果同樣是陽性,李奇蒙已經開始14天的隔離期。

美國總統川普周遭有數十人染疫。新型冠狀病毒已在美國奪走約31萬人性命。

