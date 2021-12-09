倫敦封城防疫唐寧街卻偷開派對？英相顧問辭職

（法新社倫敦8日電） 英國首相強生的顧問史卓頓以開玩笑方式，討論去年封鎖期間在唐寧街舉辦的一場耶誕派對，影片曝光後，引發外界關注他們是否違反防疫規定，史卓頓今天遞出辭呈。

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強生（Boris Johnson）為此道歉並宣布就影片內容進行內部調查後，史卓頓（Allegra Stratton）聲淚俱下地說，她的「餘生將為這些言論而後悔」。史卓頓曾任強生的新聞秘書和聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）發言人。

媒體先前報導，有40至50人在2020年12月18日晚間出席一場持續至隔日凌晨的聚會。強生和多名內閣閣員一周多來矢口否認唐寧街（Downing Street）曾於防疫封鎖期間舉辦派對，然而近日曝光的影片卻與他們的說法相矛盾。

史卓頓遞出辭呈，承認自己那番言論「似乎顯示對防疫規定的不在乎」，並表示「餘生將為這些言論而後悔」。

她說，「我理解人們感到憤怒和沮喪」，但未多談這場派對是否真的舉行過。

若干反對派政治人物呼籲強生下台，矢言調查若發現有違規行為，將採取「紀律處分」。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）

© 2021 AFP