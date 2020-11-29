假期將至 蘇格蘭學子展開返鄉前病毒篩檢

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社愛丁堡28日電） 耶誕假期即將到來，英國蘇格蘭聖安德魯大學（University of St Andrews）學生魚貫進出被改造為冠狀病毒篩檢中心的體育館，接受大規模病毒篩檢。

19歲心理系學生華德爾（Fiona Waddell）今天在篩檢中心開放篩檢前表示：「能夠回家陪伴家人、知道一切都很安全，讓我感到非常安心。」

她向法新社表示：「我們能在耶誕節團聚，已經夠幸運了，我不希望任何事情破壞這點。」

擁有數百年歷史、位於蘇格蘭東北部海岸的聖安德魯大學架設起篩檢中心，作為學期末前讓蘇格蘭各地學生接受COVID-19篩檢所推出的一環。

英國政府提供100萬個側流法檢驗套組給蘇格蘭，學生能在篩檢中心用這個套組自我檢測，中心每天能供1500名學生篩檢。

這座篩檢中心將開放至12月18日，當局要求計畫返鄉過節的學生隔3天接受2次篩檢。

各方都希望民眾往來各地時，將病毒傳播的風險降到最低。

英格蘭和威爾斯的學子被要求在接受冠狀病毒篩檢後的一星期旅行空窗期返家。

在蘇格蘭，學生則被安排在7天空窗期內彼此錯開

© 2020 AFP