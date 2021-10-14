做對自己最有利的事 厄文堅持拒打新冠疫苗

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（法新社紐約14日電） 美國職籃NBA布魯克林籃網球星厄文（Kyrie Irving）表示，拒打新冠疫苗是做「對自己最有利的事」；厄文因拒絕接種，新季開打恐遭禁賽。

厄文今天在Instagram直播時談及接種疫苗議題，表達希望最終仍能與隊友並肩上場作戰，但也說不會屈服壓力接種疫苗，堅稱自己對疫苗並無好惡。

他說：「做對自己最有利的事，我對打不打疫苗都無特定立場，我不過就是做對自己最有利的事。」

「我知道（堅不打疫苗）的後果，若這代表我得因此受抨擊甚至被妖魔化，也就認了。」

厄文還說並不打算引退，也不會以這樣的方式離開NBA，「我能做的還很多」。

籃網12日決定，由於明星控衛厄文拒絕接種COVID-19疫苗，將不得參加球隊練球和下周開打的NBA新賽季球賽。

29歲的厄文（Kyrie Irving）和哈登（James Harden）、杜蘭特（Kevin Durant）是籃網三巨頭，厄文缺陣恐影響籃網戰力。

紐約市已訂出規範，禁止未打疫苗的球員參與練球或比賽。厄文理論上仍可在客場出賽，但球隊的聲明排除了這項可能性。

© 2021 AFP