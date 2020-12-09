停飛21個月後 巴西高爾航空率先讓737 MAX復飛

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（法新社裡約熱內盧9日電） 美國波音737MAX型客機接連發生兩起致命空難停飛近21個月後，巴西高爾航空（Gol）今天成為首家讓737 MAX重返天際的航空公司。

高爾航空說，對波音公司實施的安全升級和擴大機師訓練計畫充滿信心，這是航空監管機構重新認證737MAX的部分條件。

營運副總裁費瑞（Celso Ferrer）在聲明中說：「過去20個月，我們一直在進行商用航空史上最深入的安全審查。」聲明說：「安全永遠是第一和優先要務。」

高爾航空將讓737 MAX執飛清晨的國內航線；發言人告訴法新社，不願搭乘737 MAX型客機的乘客可免費辦理改票。

發言人在電子郵件中說：「在購票後12個月效期內，高爾航空乘客若不想搭乘波音737 MAX，可以重新安排行程，不會產生額外費用也不用補票差，並且維持相同的出發地和目的地。」

「特殊情況將根據個別情況進行評估。」

巴西最大國內航空公司高爾航空說，旗下140名機師已在美國接受相關訓練。

高爾航空說，預計今年底前讓旗下7架737 MAX型客機全數重返天際。

© 2020 AFP