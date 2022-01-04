偷渡橫跨英吉利海峽 單年2.8萬人創歷史新高

（法新社倫敦4日電） 去年搭小艇從法國穿越英吉利海峽到英國的移民創下歷史新高，英國聯合社（PA）根據英國內政部數據進行的分析報告今天指出，這個人數高達2萬8000人。

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人口販子向看準這波「商機」，獅子大開口向移民收取數千英鎊費用，並讓移民搭破爛小艇冒險穿越這條繁忙航道，2021年至少有2萬8395人抵英，是2020年的3倍多。

去年橫跨英吉利海峽赴英的高峰出現在11月，這段時間在有利天候條件助長下，有至少6869人上岸。

光是11月11日，1天就有破紀錄的1185人踏上英國土地。

人數增加有部分因素是他們用了較大的船艇來載人，這些較大的船平均可載28人，有時候甚至會載到50人。

對許多人來說，冒險渡海終究以悲劇收場。去年11月24日那天，至少27名移民在法國外海溺斃，法國官員形容這批移民搭的「船」與兒童泳池充氣艇差不多。

這27名罹難者大多為男性，但也包括7名女性和兩名分別是16歲與7歲的兒童；他們大多是伊拉克庫德族人，也有伊朗庫德族人 、阿富汗人、衣索比亞人、索馬利亞人和埃及人。

法新社報導，移民前仆後繼冒險從歐洲大陸前進英國，已成為首相強生（Boris Johnson）和內政大臣巴特爾（Priti Patel）的政治難題。

這樣的移民潮也導致英法關係惡化，即便兩國都試圖打破這樣的人口販運網，彼此仍互相指責。

英國的「國籍與邊界法案」（Nationality and Borders Bill）正在議會審理中，這項法案承諾對人口販子和移民本身採取更嚴厲的行動。

如果國會通過這項遭人權組織反對的法案，將允許把尋求庇護的人送至「安全第3國」。

© 2022 AFP