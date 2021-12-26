偷渡船突尼西亞外海故障 非法移民48人獲救

（法新社突尼斯25日電） 突尼西亞紅新月會（Red Crescent）今天表示，突國海岸巡防隊救起48名非法移民，他們搭乘一艘臨時湊合的船隻試圖從鄰國利比亞偷渡到歐洲。

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法新社報導，紅新月會官員史林（Mongi Slim）表示，這艘船在突尼西亞札吉斯（Zarzis）外海故障後，船上移民已經獲救，包括來自馬利的15人以及15名敘利亞人和4名埃及人。

2011年利比亞獨裁者格達費（Moamer Kadhafi）被推翻身亡以來，國家陷入內戰，使利比亞成為移民逃離戰亂和貧窮、前往歐洲的熱門路線。義大利拉姆培杜薩島（Lampedusa）距離突尼西亞海岸僅140公里。

史林表示，獲救移民在轉送國際移民組織（IOM）安置之前，先被送至開特夫港（El Ketef）。

突尼西亞國防部另一聲明指出，海軍23日在札吉斯外海救起28名移民，他們年齡在14歲到33歲之間，也是從利比亞出發。

國際移民組織表示，自2014年以來，有2萬3000人試圖偷渡歐洲時在地中海喪生或失蹤，包括今年的近1700人。

國際移民組織21日說，前一周至少有160名移民因偷渡船沉沒而葬身在利比亞外海。（譯者：紀錦玲）

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