傑克森與貝恩合拿48分 灰熊主場擊敗湖人

（法新社曼菲斯9日電） 美國職籃NBA曼菲斯灰熊的傑克森今天攻下25分，貝恩也挹注23分，讓洛杉磯湖人的詹姆斯即便拿下大三元也是白搭。灰熊最終是以108比95擊退湖人。

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傑克森（Jaren Jackson Jr.）攻下全場最高25分，貝恩（Desmond Bane）挹注23分。瓊斯（Tyus Jones）與梅爾頓（De'Anthony Melton）分別為灰熊攻下12分，只拿4分的亞當斯（Steven Adams）抓下13個籃板。

灰熊的先發後衛莫蘭特（Ja Morant）和布魯克斯（Dillon Brooks）因為觸及聯盟的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）規範，今天都沒有出賽。

莫蘭特上個月左膝扭傷，後來又有美國媒體報導他COVID-19篩檢呈陽性反應。在他缺陣這段時間，灰熊在近7場比賽拿下6勝。

湖人的詹姆斯（LeBron James）今天交出20分、10籃板、11助攻的「大三元」成績單，這是他生涯第100次拿下大三元。戴維斯（Anthony Davis）這場比賽貢獻22分8籃板，但湖人仍吞下敗仗，他們11月至今的客場戰績只有3勝5敗。

湖人此役很快就進入狀況，在安東尼（Carmelo Anthony）於第1節剩下2分18秒時砍進三分球後，以26比17領先。但在湖人上半場就出現14次失誤的情況下，灰熊很快將比分超前，第2節最多領先8分，中場時反以59比53領先湖人6分。

下半場開打，湖人一度將落後縮小到剩下1分差距，但灰熊靠17比6攻勢，在第3節結束時，以85比78領先。

在貝恩第4節剩下11分46秒砍進三分球後，灰熊以88比78首次取得兩位數領先，灰熊在這節打出16比7開局，最後勝出。

這場比賽灰熊一共有18次抄截，並讓湖人發生22次失誤。

布萊德雷（Avery Bradley）、何頓-塔克（Talen Horton-Tucker）這場比賽都為湖人拿下10分。

© 2021 AFP