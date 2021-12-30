傳三星欲斥資1.17兆 洽談收購美製藥商百健

（法新社紐約29日電） 媒體報導，韓國巨頭三星集團（Samsung Group）正在洽購美國生技公司百健（Biogen），交易金額可能超過420億美元（約新台幣1.17兆元），消息一出，百健股價今天飆漲近10%。

廣告 繼續瀏覽後續

根據「韓國經濟新聞」報導，三星集團計畫以超過420億美元收購百健，雙方正就這筆潛在交易進行談判；百健以專攻神經功能失調用藥和阿茲海默症藥物Aduhelm聞名。

報導引述不具名的投資銀行消息來源說，與帶動三星盈利的「半導體等周期性產業」相比，百健的營收相對穩定。

百健股價今天飆升9.5%至258.31美元，盤後交易進一步攀高。

百健發言人拒絕置評。

百健成立於1978年，創辦人包括諾貝爾獎得主吉伯特（Walter Gilbert）和夏普（Phillip Sharp），除了Aduhelm之外，還以治療多發性硬化症藥物為人所知。

百健總部位於美國麻薩諸塞州劍橋市，去年營收為134億美元（約新台幣3742億元），截至2020年，擁有約9100名員工。

百健股價較6月高峰下跌了近50%，部分原因是外界對Aduhelm的療效抱持懷疑態度。百健12月20日宣布將這款藥物的價格調降大約一半。

全球最大晶片製造商三星以其電子部門聞名天下，最新季度營利增長28%，達到15.8兆韓元（135億美元，約新台幣3770億元）。

百健和三星生物製劑公司（Samsung Biologics）目前擁有一家合資企業，負責開發、製造和銷售生物相似藥（Biosimilars）。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）

© 2021 AFP