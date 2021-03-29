傳世衛報告認定 COVID最可能經由中間宿主傳人

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（法新社日內瓦29日電） 世界衛生組織（WHO）專家小組在COVID-19疫情源頭最終調查報告中，對4種假設做出分析。其中最可能是來自蝙蝠透過中間宿主傳染人類，最不可能則是實驗室外泄。

世衛派往武漢調查2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情源頭的國際專家小組離開中國已一個多月，外界對於調查結論報告抱持熱切期待。報告撰寫過程中，有負責接應世衛專家小組的中方人士參與。

世衛一再將報告發布時間延後，並歸咎於聯絡和翻譯上的問題。但檯面下關於這份報告的內容，各方激烈外交角力不斷。

根據法新社今天取得尚未正式發布的最終報告副本，世衛專家小組相信，引起COVID-19的SARS-CoV-2病毒來自蝙蝠。他們檢視這種病毒直接從蝙蝠傳染給人類的假設，結論是「可能至很可能」。

但報告發現，更可能的情況是，SARS-CoV-2先從蝙蝠傳染到另一個動物身上，再傳染給人類。

報告寫道：「儘管在蝙蝠身上曾發現和SARS-CoV-2 關係最接近的病毒，但這些蝙蝠病毒和SARS-CoV-2之間的演化距離估計有數十年，暗示有遺失的環節。」

因此報告認為，「透過中間宿主傳染（給人）的假設，被認為很可能至非常可能」。但報告並未判定，最早可能是哪種動物讓病毒可傳人。

至於北京最偏好的透過冷凍食物傳染理論，世衛專家小組報告並未排除可能性，因為COVID-19病毒似乎能夠在冰凍溫度下存活。報告寫道：「透過冷凍/食物鏈產品傳染，我們認為是可能的。」

最後，報告檢視病毒從實驗室外泄的可能性，例如來自武漢病毒研究所。這也是美國前總統川普政府所宣傳的理論。

報告指出，由於沒有紀錄顯示，在2019年12月之前，有任何實驗室具有任何和SARS-CoV-2相似的病毒。報告還強調，武漢當地的實驗室都有高度的安全水準。因此「疫情來自實驗室的假設，被認為極度不可能」。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

© 2021 AFP