傳中國戰機擾加拿大偵察機 杜魯道批不負責和挑釁

（法新社蒙特婁6日電） 加拿大偵察機傳出在監視北韓規避制裁一事時遭到中國戰機騷擾，加國總理杜魯道（Justin Trudeau）今天譴責北京「不負責任和挑釁」的行為。

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加拿大軍方指控，加國偵察機在太平洋執行任務時遭中國戰機騷擾，有時不得不偏離原本的飛行路線，以避免與中國飛機發生碰撞。就在加拿大2018年逮捕華為財務長孟晚舟而與中國關係陷入冰凍的危機逐漸獲得緩解之際，這起事件又再度加劇兩國之間的緊張情勢。

杜魯道告訴記者：「在這種情況下，中國的行為不負責任且具挑釁意味，我們將繼續強烈譴責他們將人員置於危險之中。」

渥太華上周指控中國空軍飛行員最近在國際空域與加國飛機交會期間，做出不專業且危險的行為。

這架加拿大偵察機部署在日本，作為協助執行聯合國對北韓實施制裁的一環。北韓因發展核武和彈道飛彈計畫面臨國際制裁。

加拿大軍方上周在聲明中說，在某些情況下，加國人員不得不迅速修改飛行路線，以「避免與這些攔截機發生潛在碰撞」。

聲明還說，中國飛機有時試圖讓加拿大飛機改變飛行路線，且飛得非常近，加國飛行員甚至能「非常清楚看到」他們的機組人員。

杜魯道接著說，中國的行為「不尊重聯合國執行聯合國對北韓製裁的決定」。

加拿大2018年依美國逮捕令在溫哥華逮捕孟晚舟，加拿大前外交人員康明凱（Michael Kovrig）和商人史佩弗（Michael Spavor）隨後遭中國拘留，中加關係嚴重惡化。3人皆已於去年9月獲釋。

澳洲昨天也在聲明中說，一架中國戰鬥機5月26日在南海地區，對一架澳洲軍用偵察機進行危險攔截。

澳洲提出上述指控後，北京今天警告澳洲「謹慎行事」，否則將面臨「嚴重後果」。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）

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