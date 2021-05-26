傳中國拒與美軍事對話 五角大廈：仍續努力溝通

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓25日電） 針對媒體報導中國因外交禮節問題而三度拒絕對話之後，美國國防部發言人今天表示，五角大廈仍在嘗試與中國軍方高層聯繫。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）三度嘗試與中國對口溝通，三度碰壁。 金融時報的報導並未獲得否認。

對此，中國官媒「環球時報」報導，中國對雙邊軍事對話持開放態度，但奧斯汀要求的是與中國中央軍事委員會副主席許其亮對話，而非中國國防部長魏鳳和。

環球時報寫說，奧斯汀試圖接觸中國國家主席習近平之下的許其亮，是「不專業、不友善的，此舉抵觸了外交禮儀，也不符合國際慣例」。

五角大廈發言人柯比（John Kirby）證實，奧斯汀並未與中國軍方高層聯繫上。

柯比今天說：「美國當然希望與北京對口單位對話，我們仍做出相關努力，並看事情如何發展。」

法新社報導，美中關係緊張升高之際，五角大廈一直敞開大門想要與中國高層進行雙邊討論。

奧斯汀原本6月初在新加坡舉行的香格里拉對話上，有機會與魏鳳和舉行非正式會談，但2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響下，會議已於上周取消。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP