傳內馬爾疫情間辦新年派對 律師出面否認爆料

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社聖保羅28日電） 數家巴西媒體報導，在疫情持續蔓延的情況下，巴西足球巨星內馬爾（Neymar）仍舉辦大型新年派對，但他的律師出面否認。

里約「環球日報」（O Globo）專欄作家高艾斯（Acelmo Goes）的報導中寫道，巴黎聖傑曼（Paris Saint-Germain, PSG）的前鋒內馬爾，正在他位於里約熱內盧附近的海景豪宅舉辦500人跨年派對，從26日開始舉行，將一路嗨到過新年，時間長達1周。

法新社報導，因為辦派對陷入風暴，對內馬爾來說不是新鮮事，據傳他甚至為了辦派對而裝設隔音設備，以免打擾到鄰居。

以對名人獨家報導聞名的巴西新聞網站「大都會」（Metropoles）專欄作家狄亞斯（Leo Dias），甚至點名魯特米拉（Ludmilla）、薩法多（Wesley Safadao）等藝人將會在內馬爾的派對上表演。

據稱，所有賓客的手機將在進門時被沒收，以防舉辦派對的證據流出，上傳到社群網路。

巴西有超過740萬起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，有逾19萬1000人因此喪命，是全球染疫病故人數次多的國家。

專辦活動的Agencia Fabrica公司發布了一份聲明，證實該公司在內馬爾別墅所在的翠綠海岸（Costa Verde）地區承包舉辦一場新年活動，並稱「參加人數約150人…（活動）將遵守所有公家機關訂定的衛生規定」。

但內馬爾的律師否認有辦派對的計畫，也否認Agencia Fabrica舉辦的活動與內馬爾有關。

內馬爾的律師告訴法新社：「不！這是Agencia Fabrica的活動，那與內馬爾無關。」

© 2020 AFP