傳前哥倫比亞革命軍領袖客死異鄉 遭伏擊身亡

（法新社波哥大5日電） 哥倫比亞媒體今天報導，前游擊組織「哥倫比亞革命軍」（FARC）異議領袖維拉斯格（Hernan Dario Velasquez）在委內瑞拉遭人槍擊身亡。

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數家媒體引述哥倫比亞與委內瑞拉情報來源報導，綽號「老鄉」（El Paisa）的維拉斯格在委國西南部阿普雷州（Apure）與哥國交界處遭到伏擊。

哥委兩國政府都未證實這項報導。哥國軍方告訴媒體，對相關報導並不知情。

維拉斯格在FARC帶領精銳武裝部隊期間令人生畏；2016年FARC與哥國政府簽署和平協議，兩年後維拉斯格離開FARC。

維拉斯格因從事武裝攻擊而惡名昭彰，包括2003年2月在波哥大（Bogota）一場汽車炸彈攻擊中，造成36人喪生和數十人受傷。

FARC和政府簽署和平協議後，約有1萬3000名游擊隊員放下武器歸順政府，此後FARC也轉型為少數政黨。

但哥國許多地區仍是暴力情事不斷。FARC當中約有5000多名異議分子反對和平協議，他們持續在哥倫比亞這個世界最大古柯礆產國對抗民兵、叛軍團體和走私毒梟。

維拉斯格曾是協商和平協議的一員，2018年離開FARC後，隔年與FARC前領袖馬奎斯（Ivan Marquez）和桑特里契（Jesus Santrich）一起複出，宣布再度重拾武器。

波哥大當局則一再指控委內瑞拉政府窩藏FARC和另一支叛亂組織「全國解放軍」（ELN）的戰鬥人員，但委國否認這項指控。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP