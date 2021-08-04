傳勇士4年2.15億美元續留柯瑞 安東尼轉往湖人

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（法新社舊金山3日電） 柯瑞的經紀團隊表示，手握3枚NBA冠軍戒指的他，已同意金州勇士開出的4年2.15億美元合約，因此將繼續留隊。安東尼則將轉往洛杉磯湖人，與好友詹姆斯（LeBron James）同台。

柯瑞（Stephen Curry）的經紀團隊告訴體育電視頻道ESPN，稱柯瑞將與勇士簽下4年2.15億美元（約新台幣60億元）大約。

這將讓柯瑞成為美國職籃NBA史上，首名簽過兩張價值超過2億美元合約的球員。

安東尼（Carmelo Anthony）在社群媒體的發文中，把他的昵稱Melo中的字母l，換成了湖人做為標誌的L 型圖樣，間接證實了媒體稱他會加入洛杉磯湖人的報導。

NBA的2021-22球季自由球員市場才展開第2天，就有這些消息傳出，但各隊6日起才能正式敲定合約，或與球員簽約。

33歲的明星後衛柯瑞，在2015年、2016年獲選NBA年度最有價值球員（MVP），並曾率勇士拿下2015年、2017年、2018年的總冠軍。

37歲的安東尼將與明星後衛衛斯布魯克（Russell Westbrook）、資深中鋒霍華德（Dwight Howard），以及蒙克（Malik Monk）、亞瑞薩（Trevor Ariza）、艾靈頓（Wayne Ellington）、貝茲摩（Kent Bazemore）等人，組成湖人讓人耳目一新的陣容。

曾與美國男籃一起拿過3面奧運金牌的安東尼，上季效力於波特蘭拓荒者，平均每場比賽可獲13.1分、3.1籃板，三分球命中率是40.9%。

安東尼生涯將邁入第20個球季，他先前待過丹佛金塊、紐約尼克、奧克拉荷馬雷霆、休士頓火箭和拓荒者。

這將是安東尼和2003年同時進入NBA的詹姆斯（LeBron James）首次在NBA聯手合作，兩人過去只有在奧運時當過隊友。

© 2021 AFP