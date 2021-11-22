傳反恐情資淪埃及殺害平民工具 法防長下令調查

（法新社巴黎21日電） 調查網站「揭露」（Disclose）公布報告，稱埃及利用法國軍方提供的情資來鎖定並「殺害涉嫌走私的平民」，法國國防部長帕利已要求針對「揭露」披露的資訊展開調查。

廣告 繼續瀏覽後續

「揭露」指出，法國與埃及間這項名為Sirli的任務旨在就埃及西部與利比亞接壤邊境的聖戰士威脅提供情資。

消息曝光數小時後，法國國防部發布聲明證實法埃兩國在情報和反恐領域有相關安排，不過基於安全因素，國防部不打算針對此事透露更多細節。

國防部聲明還說，國防部長帕利（Florence Parly）已要求針對「揭露」披露的資訊展開調查。

反對派議員立刻呼籲國會成立委員會調查此事，國防部長帕利（Florence Parly）也自行下令展開調查。

左翼反對黨「不屈法國」（France Unbowed）發布聲明，呼籲國會針對相關指控展開調查。

「不屈法國」呼籲曾在前總統歐蘭德（Francois Hollande）執政期間擔任國防部長的現任外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）在國會中對此事提出解釋。（譯者：李佩珊/核稿：劉淑琴）

© 2021 AFP