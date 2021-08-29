傳奇罪犯比利小子斃命手槍 拍出603萬美元天價

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（法新社洛杉磯28日電） 美國蠻荒舊西部惡名昭彰法外之徒比利小子（Billy the Kid）斃命的手槍，以603萬美元價格落槌，創下槍枝拍賣的世界紀錄。

警長賈瑞特（Pat Garrett）開槍擊中比利小子胸口，當場斃命，賈瑞特當時使用的這把柯特（Colt）單動式左輪手槍，實際落槌價比事前預估的200-300萬美元足足多出一倍。

邦瀚斯拍賣公司（Bonhams）表示，昨天的拍賣無論現場、電話還是網路，競標情形都相當踴躍。

比利小子本名亨利．麥卡蒂（Henry McCarty），也以威廉．邦尼（William Bonney）行走江湖，是在亞利桑那州和新墨西哥州被通緝的亡命之徒，前後殺了8個人，1881年7月14日在新墨西哥州薩姆納堡（Fort Sumner）一處農場遭警長賈瑞特開槍擊斃，死時21歲。

根據邦瀚斯拍賣公司說法，先前槍枝拍賣最高紀錄為美國開國元勳喬治．華盛頓（George Washington）獨立戰爭期間使用的一對馬鞍槍套型燧發槍，2002年由佳士得（Christie's）拍出198萬美元。

© 2021 AFP