傳川普陣營會議提議戒嚴令 美國政界反應激烈

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓21日電） 距離拜登入主白宮僅剩一個月時間，美國總統川普仍不屈不撓想推翻今年大選結果。據媒體報導，他的顧問曾提出訴諸戒嚴令構想。消息引發美國政界憤慨和難以置信。

美國近日連串重大事件，從大規模網路攻擊、2019冠狀病毒疾病（Covid-19）疫情巨額紓困案的重要磋商，到歷史性的疫苗接種計畫上路，大多時候都不見川普人影。

而根據「紐約時報」、美國有線電視新聞網（CNN）和「華爾街日報」報導，川普18日卻有時間在白宮監督一場氣氛火爆的會議，討論有何新方法能抗拒或推翻民主黨對手拜登（Joe Biden）勝選的情況。過程中有人提出出動軍隊助陣的構想，但遭到打槍。

另有數則報導指稱，川普考慮查封計票機以進行檢查，以及任命曾提出古怪陰謀論的前競選團隊律師鮑爾（Sidney Powell）擔任特別檢察官，繼續追查川普宣稱的大規模選舉舞弊。

出席18日在橢圓形辦公室這場會議的人，還有11月獲川普特赦的前白宮安全顧問退將佛林（MichaelFlynn）。他最近接受Newsmax新聞台訪問時表示，川普可能「動用軍事力量，部署在那些（關鍵）州，並且基本上重新舉行選舉」。

川普則否認關於這場會議的報導內容。他19日午夜剛過不久在推特發文寫道：「戒嚴令=假新聞。只是又一則刻意的爛報導。」

若干美國高階軍官已表明不會參與任何推翻選舉結果的行動。陸軍部長麥卡錫（Ryan McCarthy）和陸軍參謀長麥康維爾（James McConville）18日便發布聲明表示：「在決定美國選舉結果上，沒有軍方該扮演的角色。」

根據「布瑞南司法中心」（Brennan Center forJustice）今年稍早所做的一份研究，川普若要頒布戒嚴令，無論如何都需經過國會同意。

18日這場白宮內部會議令美國政界不少人士皺眉頭。有人強烈譴責，也有人沮喪搖頭。

例如2012年競選總統敗北的共和黨聯邦參議員羅姆尼（Mitt Romney），在CNN節目「美國國情」（Stateof the Union）直接了當說：「（戒嚴）不會發生。這是一條死胡同。」

去年9月離開川普政府的前白宮安全顧問波頓（John Bolton）19日晚間也告訴CNN，報導曝光的會議內容「糟糕透頂」，「沒有其他字句可形容。這令人難以置信，幾乎肯定毫無前例」。

拜登將任命的准白宮發言人莎琪（Jen Psaki）則拒絕捲入這起爭議。她昨天接受「福斯周日新聞」（Fox News Sunday）訪問時說，她留給其他人來解釋「橢圓形辦公室和白宮現在究竟是什麼情況」。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2020 AFP