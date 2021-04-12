傳德國基民黨高層 挺主席拉謝特角逐總理

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（法新社柏林12日電） 德國總理梅克爾所屬基督教民主黨（CDU）的消息人士表示，黨主席拉謝特已獲黨內高層支持角逐總理職位，大大提振他爭取在9月大選後接替梅克爾的聲勢。

梅克爾（Angela Merkel）擔任德國總理16年，即將在9月26日大選後卸任。這次選舉基民黨與巴伐利亞邦較小的姊妹黨基督教社會黨（CSU）該由誰領導，基民黨主席拉謝特（Armin Laschet）本來理應穩操勝券。

但保守派基民/基社聯盟近來處理2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的方式，導致自身支持率節節下滑。已有一些人呼籲拉謝特讓位，由更有人氣的基社黨主席索德（Markus Soeder）領導選舉。

不過，基民黨高層今天召開關鍵會議後，黨內消息人士告訴法新社：「基民黨領導階層支持拉謝特擔任（保守派聯盟）2021年競選活動的候選人。」

黨內重量級人物力挺，雖不代表拉謝特鐵定能披掛上陣，仍被視為聯盟最終選誰當候選人的重要指標。

60歲的拉謝特是梅克爾的長期盟友，今年1月接任基民黨主席，但之後他遭逢一系列挫折，包括就防疫限制措施與梅克爾發生爭執。

作為德國人口最多的北萊因-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）邦總理，拉謝特為邦政府廣義詮釋全國防疫措施的作法辯護，並要求給予「更多自由和彈性」。

與此同時，巴伐利亞邦總理索德則因嚴格執行防疫措施受到讚揚。他也試圖跟梅克爾站在同一陣線，主張梅克爾應協助決定自己的接班人選。

© 2021 AFP