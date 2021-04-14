傳拜登將宣布911恐攻20周年前 自阿富汗撤軍

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（法新社華盛頓13日電） 911恐攻20周年紀念日將至，美國官員表示，總統拜登會在明天宣布，撤回所有駐阿富汗的美軍，終結這場美國史上最久的戰爭。

這名不具名的美國官員告訴媒體，拜登已經「做出決定，美軍將在9月11日前完全撤離阿富汗」。這個期限比美國前總統川普政府與阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）協議的期限晚了約5個月。

官員表示，拜登明天將正式宣布，與西方盟軍協同作戰的美軍將全數撤離，只留下少數人員保衛美國外交設施。

法新社提到，拜登不會將撤軍一事與當地局勢連結在一起，但當地人越來越擔心，塔利班可能因此在對抗獲國際支持的喀布爾政府上大有斬獲。

美國官員說：「拜登已經做出判斷，設定撤軍條件的做法，很可能就會導致美軍永遠留在阿富汗，過去20年就是前車之鑒。」官員也稱美國應改變優先事項。

對阿富汗人來說，衝突很可能會繼續下去。美國情報機關稍早剛發布威脅評估報告，警告如果以美國為首的盟軍撤離阿富汗，處境艱難的阿富汗政府「將難以」遏阻「信心滿滿」的塔利班攻勢。

美國前總統川普也支持撤軍，去年2月和塔利班達成協議，同意美軍今年5月前全部撤離，但條件是塔利班承諾不支持蓋達組織（Al-Qaeda）及其他極端分子。2001年美國因遭911恐攻而揮師阿富汗，推翻包庇蓋達組織首腦賓拉登（Osama bin Laden）的塔利班政權。

美國官員表示，撤軍將自5月開始，延誤的原因主要是後勤，美軍應能在9月11日前撤出。

這名官員警告塔利班，如果他們在美軍撤離途中發動攻擊，美方將會「強力回應」。

他說：「我們已明確告訴塔利班，若他們在我們這次撤軍過程中，對美軍或盟軍發動攻擊，我們將會強力反擊。」

© 2021 AFP