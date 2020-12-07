傳拜登將提名加州檢察長貝塞拉 任衛生部長

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（法新社華盛頓6日電） 美國媒體今天報導，總統當選人拜登（Joe Biden）屬意提名加州檢察長貝塞拉（Xavier Becerra）擔任衛生及公共服務部部長，為他愈來愈多元的內閣名單再添拉丁裔成員。

貝塞拉過去代表洛杉磯在美國眾議院當了12任議員，大力為拉丁裔權益發聲，也強力捍衛前總統歐巴馬的健保計畫；「歐記健保」受到現任總統川普和共和黨人猛烈抨擊。

國家廣播公司（NBC）、紐約時報和幾個其他新聞機構今天引述接近拜登的消息人士，披露拜登有意提名62歲的貝塞拉出任衛生部長。

副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）2016年當選聯邦參議員後，貝塞拉便接替她出任加州檢察長。貝塞拉擔任加州檢察長任內，也在聯邦最高法院中捍衛移民權益、俗稱「追夢人」計畫的「童年抵達者暫緩驅逐辦法」（DACA）。

根據紐時指出，在拜登提名貝塞拉的消息曝光前，才傳出國會西裔黨團（Congressional Hispanic Caucus）抱怨新內閣缺乏拉丁裔成員。拜登先前已宣布由出生古巴的馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）擔任國土安全部長。

若消息屬實，貝塞拉將在美國對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情中扮演至關重要的角色。（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）

© 2020 AFP