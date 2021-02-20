傳朋友靠關係插隊打疫苗 阿根廷衛生部長辭職

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（法新社利馬19日電） 據傳阿根廷衛生部長龔薩雷茲的朋友可免排隊施打COVID-19疫苗，並且已有人透過關係接種了疫苗；龔薩雷茲今天應總統艾柏托（Alberto Fernandez）要求辭職。

法新社報導，75歲的龔薩雷茲（Gines Gonzalez Garcia）在寫給總統的辭呈中提到：「應您的要求，我辭去衛生部長職位。」

他的職位將由48歲的副部長維佐蒂（Carla Vizzotti）接任，維佐蒂負責替阿根廷取得俄羅斯的「衛星-V」（Sputnik-V）疫苗。阿根廷是美洲第一個批准使用「衛星-V」疫苗的國家。

阿根廷目前為止只有衛生工作人員已經施打疫苗，而在布宜諾斯艾利斯省（Buenos Aires），70歲以上年長者是從17日才開始接種。

71歲的資深記者韋爾比茨基（Horacio Verbitsky）自己爆料，他在直接和衛生部長談過話後，已經打了一劑疫苗，讓龔薩雷茲允許友人靠關係打疫苗的醜聞因此爆開。

當地民眾普遍擔憂2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗短缺，加上貪腐情況，恐怕打不到疫苗；此事傳出，更引起注意。

本月稍早，秘魯傳出數百名官員及其他人員在接種計畫啟動前就施打了疫苗，而他們也不是參加臨床試驗才施打；消息傳出後秘魯衛生部長請辭。 （譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP