傳沃克轉效尼克 歐拉迪波據報續留熱火

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（法新社紐約4日電） 今天最新的NBA自由球員交易消息，4度獲選參加明星賽的沃克將轉效尼克，另有報導指出，歐拉迪波將續留熱火。

上季是沃克（Kemba Walker）在美國職籃NBA的第10個球季，當時效力波士頓塞爾蒂克的他，平均每場比賽可有19.3分進帳。但塞爾蒂克為換回舊將霍福德（Al Horford），在6月把沃克送到奧克拉荷馬雷霆。

31歲的沃克還沒替雷霆打任何一場球，又要被交易出去。運動新聞網站「運動員」（The Athletic）和體育電視頻道ESPN指出，在合約最終被買斷後，沃克打算和紐約尼克簽約。接下來兩個球季，沃克的薪資將是7300萬美元。

雖然自由球員市場2日開市，但NBA各隊最快要到6日才能和自由球員簽約，在那之前，所有交易都無法獲得證實。

「運動員」和「南加州太陽哨兵報」（South Florida Sun-Sentinel）指出，歐拉迪波（Victor Oladipo）上季被休士頓火箭交易到邁阿密熱火後，只為熱火打了4場球，5月開刀治療右腿股四頭肌腱傷勢，現已同意與熱火的新約。

但他究竟何時能傷愈歸隊，目前仍是未知數。

去年幫塞爾蒂克打進東區冠軍賽的沃克，今年因為膝傷只為綠衫軍打了43場比賽。塞爾蒂克在季後賽首輪，不敵布魯克林籃網遭到淘汰。

據報沃克加入尼克後，陣中將有上季也在塞爾蒂克打球的自由球員佛尼耶（Evan Fournier），及「鳳還巢」的老將羅斯（Derrick Rose）。

雷霆將以後衛吉爾傑斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）為基石重建，據報他已同意延長合約。

© 2021 AFP