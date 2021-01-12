傳英外相將提方案 禁止新疆強迫勞動產品進口

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（法新社倫敦11日電） 根據媒體報導，英國將宣布多項方案，禁止疑似中國新疆省強迫勞動所製造的商品進口，此舉將更加深中英兩國間的緊張關係。

根據「太陽報」（The Sun）與「衛報」（The Guardian）報導，英國外相拉布（Dominic Raab）預計本周向國會議員宣布他的多項方案，包括針對出口可能用於鎮壓的商品或科技制定更嚴格的法規。

過去兩年，英國與中國的關係越來越冷淡，尤其是為了英國批評香港民主派人士遭到鎮壓，以及英國給予香港民眾公民資格。

英國也批評新疆維吾爾族穆斯林所遭受的對待，並聲稱有證據顯示他們被強迫種植棉花「令人深感不安」。北京則是矢口否認有關於強迫勞動的指控。

英國政府擔心紡織產業沒有詳細查明來自新疆的商品是否出於強迫勞動生產。新疆的棉花產量佔全球將近1/4。

衛報的報導說，拉布的提案可能包括若公司行號未能善盡職責查明他們的供應鏈，將處以罰款。

另據太陽報報導，預料拉布的方案不會制裁與「再教育」營和強迫節育計畫有關的中國官員。

一名外交部的官員表示：「我們對中國的態度是根據我們的價值與利益，不過我們有關切之處就會提出，並要求中國負起責任。」

向來敢於批評中國的前保守黨黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）告訴太陽報，他樂見拉布所提的方案，但又說這些方案還不足以「因應我們所面臨中國日益嚴重的問題」。

英國國會議員越來越關注中國，包括史密斯在內的多位保守黨後座議員支持一項主張，就是若法院裁定北京種族滅絕罪成立，就不要簽訂雙邊貿易協議。

© 2021 AFP