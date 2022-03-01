傳非洲人逃離烏克蘭受阻 非盟呼籲勿差別對待

（法新社阿布加28日電） 在俄羅斯開始入侵烏克蘭後，大批民眾試圖逃離戰火，卻傳出烏國邊境發生非洲人遭到種族歧視和不公平待遇的消息，奈及利亞、南非及其他非洲國家今天急着協助公民離開當地。

廣告 繼續瀏覽後續

在烏克蘭的非洲人有許多是學生，他們和其他數十萬人一樣試圖逃往波蘭等鄰國。 先前有消息傳出，奈及利亞公民想搭上前往邊境的公車和火車，卻受到阻礙；奈國總統顧問謝胡（Garba Shehu）隨後呼籲烏克蘭邊境官員公平對待奈國公民。

謝胡提到一段社群媒體流傳的影片，內容顯示一名帶着幼兒的奈及利亞籍女子被迫放棄座位。謝胡還說，有消息指波蘭官員拒絕奈國公民從烏克蘭入境。 南非外交部發言人孟耶拉（Clayson Monyela）也發推文說，有一群南非人被擋在烏克蘭和波蘭邊界，多數是學生。孟耶拉昨天還表示，非洲人在邊界遭到「苛待」。 波蘭駐奈國大使塔納夫斯卡（Joanna Tarnawska）否認有不公平待遇，她對當地媒體說：「每個人獲得的待遇都一樣。我可以保證，根據我手上的消息，已有一些奈國人跨界到了波蘭。」 非洲聯盟（African Union）領袖針對非洲人在戰事中遭受不公平待遇的消息表達關切，稱此類行為是「可憎的種族主義」。 非盟輪值主席、塞內加爾總統薩爾（Macky Sall）和非盟委員會（African Union Commission）主席馬哈馬特（Moussa Faki Mahamat）今天說，他們「對非洲公民在烏克蘭邊境未獲准出境到安全地方的消息深感不安」。 他們在聲明中表示：「有關非洲人被針對、遭受令人無法接受的差別待遇的消息，是可憎的種族主義，違反了國際法。」

他們還說，所有國家都應「遵守國際法，對所有逃離戰火的人展現一樣的同理心和支持，無論他們的種族身分為何」。

© 2022 AFP