傳NBA拓荒者想賣 Nike創辦人與道奇股東欲以583億元收購

（法新社洛杉磯2日電） 先前有報導指NBA拓荒者有意出售，ESPN今天報導，知名運動品牌耐吉的創辦人奈特和美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇股東斯莫里尼斯基，欲以逾20億美元（約新台幣583億元）收購拓荒者。

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體育電視頻道ESPN引述不具名消息來源稱，奈特（Phil Knight）和斯莫里尼斯基（Alan Smolinisky）一直在與掌管球隊的保羅G艾倫信託基金（Paul G. Allen Trust）洽談。

微軟（Microsoft）共同創辦人艾倫（Paul Allen）在1988年買下美國職籃NBA波特蘭拓荒者，他已於2018年10月過世。

艾倫的妹妹裘蒂（Jody）在他過世後，一直掌管那個信託基金。根據報導，出售拓荒者和同為艾倫所有的職業美式足球聯盟NFL西雅圖海鷹 （Seattle Seahawks），都是保羅G艾倫信託基金的部分最終計畫。

儘管拓荒者被認為是較少受媒體關注的NBA球隊，但他們非常受到球迷的支持。

美國財經商業雜誌「富比世」（Forbes）2021年曾評估，拓荒者的價值達20.5億美元（約新台幣598億元）。

NBA另一支被認為是小市場球隊的明尼蘇達灰狼，2021年以15億美元（約新台幣437億元）賣出，協議也包括美國女子職籃WNBA的明尼蘇達山貓隊（Minnesota Lynx）。

據報84歲的奈特身價超過500億美元（約新台幣1.45兆元），他於波特蘭出生、畢業於俄勒岡大學（University of Oregon）。

奈特在掌管耐吉（Nike）52年後，於2015年卸下董事長與執行長的職務。

© 2022 AFP