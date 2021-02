傻瓜龐克宣告解散 菲董推文致敬

廣告 繼續瀏覽後續

(法新社巴黎22日電) 法國知名電音團體「傻瓜龐克」(Daft Punk)今天透過影片宣布解散,樂迷紛表不舍,曾與這個雙人組合作的美國歌手「菲董」菲瑞威廉斯(Pharrell Williams)也推文致敬。

「傻瓜龐克」在社群媒體推出約8分鐘長的影片,標題Epilogue有結語、尾聲之意,畫面擷取自他們的2006年科幻片「傻瓜龐克之機器人現形記」(Electroma)。

影片中可見戴銀頭盔的成員背上被設定計時炸彈,然後愈走愈遠,最後爆炸灰飛煙滅。接下來出現的黑底畫面有金色和銀色機器手圍着光線,下方寫着1993-2021,象徵結束兩人28年的合作。

公關佛瑞澤(Kathryn Frazier)透過電郵向法新社證實傻瓜龐克解散,但沒透露原因。

從1995年歌曲Da Funk到2013年與美國歌手「菲董」菲瑞威廉斯(Pharrell Williams)合作的「幸運星」(Get Lucky),傻瓜龐克成為法國浩室音樂一盞明燈照亮全球,並榮獲6座葛萊美獎(Grammy Awards),堪稱近年聲光效果十足的電子舞曲表演先驅。

他們的最後一張專輯「超時空記憶體」(Random Access Memories)在2014年舉行的葛萊美獎頒獎典禮上勇奪最佳年度專輯獎,且「幸運星」獲頒最佳年度唱片獎。

傻瓜龐克成員包括現年46歲的本高特(Thomas Bangalter)和47歲的德霍曼克里斯托(Guy-Manuel de Homem-Christo) ,兩人年輕時在巴黎的學校認識,組團後總是戴着頭盔現身,不以真面目示人。本高特曾在2015年英國廣播公司(BBC)紀錄片中說,他們的日常生活比其他一樣有名的藝人普通多了,可能是因為這些藝人會被認出來。

他們首張專輯1997年的Homework一鳴驚人,收錄Da Funk和Around the World等歌曲,尤其在Around the World音樂錄影帶中戴上頭盔,成了日後的招牌打扮。兩人之後在2001年發行第2張錄音室專輯Discovery,當中的One More Time、Digital Love和Harder, Better, Faster, Stronger等首首成為經典;2015年再推出專輯Human After All。

外界一直謠傳在近年沉寂的傻瓜龐克會推出新專輯或新巡演,如今樂團宣告解散,讓許多樂迷夢碎。

菲董今天在推特發文大讚傻瓜龐克是「永遠的傳奇」。許多樂迷也紛紛對傻瓜龐克解散表示不舍。

