價值139億元 美與沙烏地續簽軍用直升機維修約

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓16日電） 美國國務院今天宣布通過一份維修沙烏地阿拉伯軍用直升機機隊、價值上看5億美元（約新台幣139億元）的合約，為拜登上任迄今兩國簽署的第一份合約。

依據延續上一份協議的合約內容，美國在2年內將提供350名承包技師和2名政府官員處理沙國阿帕契和黑鷹軍用直升機，及未來契努克式運輸直升機機隊的維修工作。

2020總統大選前，拜登曾承諾要讓沙烏地領袖為美國「華盛頓郵報」記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）遭謀殺一事付出代價。哈紹吉2018年10月在沙國駐伊斯坦堡領事館遭一組與沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）有密切關係的特工殺害並肢解。

今年一月底，拜登下令審視前任總統川普任內與沙國和其他國家簽訂的所有軍武合約。

由於一直未能會見身兼沙國國防部長的王儲穆罕默德．沙爾曼，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）上周取消原訂造訪沙國的計畫。

穆罕默德．沙爾曼是美國政府在川普執政時期合約的核心人士，但拜登曾表明他偏好直接與穆罕默德．沙爾曼的父親沙爾曼國王（King Salman）溝通。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）

© 2021 AFP