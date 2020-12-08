優步出售自動駕駛研發部門 新創公司Aurora接手

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（法新社舊金山7日電） 叫車服務平台業者優步（Uber）今天宣布，公司同意將旗下自動駕駛技術研發部門售予新創公司Aurora；優步將向Aurora投資4億美元，並持有26%的Aurora股份。

Aurora共同創辦人兼執行長厄姆森（Chris Urmson ）說：「在Uber先進科技集團（Advanced Technologies Group）加入後，Aurora將擁有非常強大的團隊與技術，一條通往多個市場的康莊大道，以及交付產品的資源。」

厄姆森還說，Aurora正在改變自動駕駛汽車領域的格局。Aurora目前的股東包括亞馬遜公司（Amazon）與韓國汽車大廠現代（Hyundai）等。

Uber執行長柯霍斯洛夏西（Dara Khosrowshahi）將加入Aurora董事會，作為交易的一環。Aurora收購先進科技集團後，將致力開發稱為Aurora Driver的自駕技術。

柯霍斯洛夏西說：「很少有技術能夠像自動駕駛車一樣，透過安全、便捷和環保的交通方式，改善人們的生活。」

「我期待與克里斯（厄姆森）合作，並在未來幾年將Aurora Driver帶入Uber網絡。」（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP