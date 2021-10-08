克什米爾錫克人遭反印度分子殺害 族人擡屍抗議

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（法新社印度斯利那加8日電） 印度控制的克什米爾（Kashmir）地區今天有數百名少數民族錫克人在一名遇害族人教師的葬禮遊行表達憤怒，這名教師昨天和一名印度教徒遭到疑似反印度好戰分子殺害。

46歲的庫爾（Supinder Kour）和同事強德（Deepak Chand）昨天在兩人任教的學校遭到槍擊身亡。這是當地本周連續第3起攻擊事件，累計已有7位平民喪生，反叛團體「抵抗陣線」（The Resistance Front，TRF）宣稱犯案。

連串殺人攻擊不僅在不服中央的克什米爾地區和全印度引發民眾普遍譴責，不分黨派的政治人物也予以抨擊。

憤怒的錫克人（Sikh）今天在克什米爾大城斯利那加（Srinagar）擡着用白布包裹的庫爾遺體，沿着一條主要街道遊行，途中高呼宗教口號及要求伸張正義。

有一小撮穆斯林居民也加入遊行隊伍。穆斯林人口在克什米爾占最大多數，錫克人僅占約2%。

官員表示，反印度好戰分子今年來已殺害28位平民，其中21人是穆斯林。 抵抗陣線昨天發布英文聲明，指控近日遭到殺害的7人是「佔領者的傭兵和走狗」，並警告不會放過受雇於印度安全部隊的人員。

© 2021 AFP