克宮證實：英超豪門切爾西老闆涉入俄烏和談

（法新社莫斯科29日電） 美媒報導，英超豪門切爾西的俄羅斯老闆阿布拉莫維奇為俄烏和談奔走，疑出現中毒癥狀。克里姆林宮今天否認阿布拉莫維奇在和談期間疑遭下毒，但證實他扮演和談中間人的角色。

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克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）還說，億萬富豪阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）參加了俄羅斯與烏克蘭代表今天在土耳其伊斯坦堡（Istanbul）的談判。

培斯科夫說，阿布拉莫維奇並非「（俄國）代表團正式（協商）成員」，但他「參與確保俄烏雙方的某些聯繫」，而且俄烏都同意由阿布拉莫維奇擔任這個角色。

俄羅斯新聞社（RIA Novosti）報導，阿布拉莫維奇在今天上午談判開始前，曾與土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）談話。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）27日曾表示，阿布拉莫維奇等俄國商人提議支援他的政府。

澤倫斯基告訴記者，這些俄國商人希望「做些什麼」、「以某種方式協助」讓俄國對烏克蘭的軍事攻擊降溫。這次攻擊已造成數以千計的人喪生。

55歲的阿布拉莫維奇是與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）關係密切的寡頭富豪之一，也是英格蘭足球超級聯賽勁旅切爾西（Chelsea）的老闆。他連同其他俄國寡頭遭西方制裁，正試圖脫手切爾西球隊。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）昨天報導，阿布拉莫維奇與烏克蘭協商人員疑遭下毒，可能是莫斯科強硬派試圖破壞和談。

根據華爾街日報引述的消息人士，在烏克蘭首都基輔（Kyiv）一次會議後，阿布拉莫維奇與至少兩名烏國高階協商人員出現癥狀，包括雙眼發紅、經常流淚並感到疼痛，同時臉部和雙手脫皮。

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）未證實此事。培斯科夫則對記者宣稱這是資訊戰的一環，相關報導不符事實。

但一名熟悉內情消息人士稍早向法新社證實這項消息，他說：「很不幸地，的確發生華爾街日報報導的那種情事。」

© 2022 AFP