克宮：現在評估俄烏首輪談判結果為時過早

（法新社莫斯科1日電） 俄羅斯上周入侵烏克蘭，雙方已結束首輪停戰談判，克里姆林宮發言人培斯科夫今天表示，談判情況已向總統蒲亭（Vladimir Putin）報告，現在評估談判結果「為時過早」。

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俄烏官員昨天在烏克蘭與白俄羅斯的交界舉行開戰後首次談判。培斯科夫（Dmitry Peskov）說，莫斯科政府會「分析」談判結果。

幾個鐘頭前烏克蘭官員表示，俄軍炮擊烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）中央廣場。另外，從克里米亞半島（Crimea）挺進的俄國部隊也於今天抵達烏克蘭南部刻松市（Kherson）。

俄羅斯在2014年並吞屬於烏克蘭的克里米亞半島。

培斯科夫宣稱俄軍「並未空襲民用基礎設施或住宅建築群」，但多方證據都與他的說法相抵觸。

烏克蘭方面表示，自莫斯科2月24日發動攻擊以來，已逾350名平民身亡。

俄國方面承認有損失，但未揭露俄軍陣亡人數。今天一些俄國地方首長開始公布死在烏克蘭的官兵名單，培斯科夫說，這麼做毋須莫斯科政府同意，但他拒絕公布死亡人數。

俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）今天稍早表示，俄國將持續在烏克蘭的攻勢，直到「達成目標」。

© 2022 AFP