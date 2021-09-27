克宮：盼俄德延續雙邊關係

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（法新社莫斯科27日電） 德國大選落幕，但新政府成形可能還要一段時間。面對選後充滿政治不確定性的這段時期，俄羅斯克里姆林宮今天表示，希望莫斯科與柏林的雙邊關係順利「延續」。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「當然，我們指望（俄德）雙邊關係將會延續」。他還說，莫斯科「非常關注」德國大選結果。

「據我方了解，建立（執政）聯盟的過程通常相當漫長且複雜」，培斯科夫說，俄方將密切關注相關進展。

他還補充，儘管莫斯科和柏林之間存在分歧，但「我們一致認為，所有問題都應該、也只能透過對話解決」。

德國中間偏左的社會民主黨（SPD）以些微差距勝過拉謝特（Armin Laschet）領導的保守派基民/基社聯盟（CDU/CSU）。接下來蕭茲（Olaf Scholz）的社民黨將嘗試與其他黨聯合組閣，但保守派也不放棄嘗試結盟組閣的機會。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會說德語，德國現任總理梅克爾（Angela Merkel）則會說俄語。梅克爾在任的16年間，德俄兩國曾就敘利亞戰爭、俄國並吞克里米亞（Crimea）、克宮疑似企圖毒殺反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）等事件發生齟齬，但雙方仍是重要貿易夥伴。

雖然面臨部分歐盟和北約盟國（如波蘭、波羅的海國家和美國）的反對，莫斯科和柏林仍於本月合作完成北溪2號天然氣管線（Nord Stream 2）。批評者認為，這讓莫斯科對歐洲能源供應擁有過多控制權。

蕭茲今天告訴記者，莫斯科曾承諾，不會將這條管道當作能源武器，且莫斯科保證「烏克蘭仍將保有收取管線途經路費的權利，我們也將確保向東歐某些國家的天然氣供應不受俄羅斯威脅」。

© 2021 AFP