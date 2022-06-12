克服仇視勇敢逐夢 跨性別皇後闖全球大賽

（法新社巴西聖貢薩洛11日電） 穿着寶石點綴的紅色禮服，美麗不可方物，巴西選美冠軍羅德里格斯（Eloa Rodrigues）深知自己有多幸運：能在1個對跨性別者而言最致命的國家，勇敢活出夢想。

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法新社報導，這位來自里約熱內盧郊區，苗條、讓人驚艷的29歲女性明天將前往泰國，代表巴西參加被視為「跨性別環球小姐」選美的「國際皇後小姐」（Miss International Queen）大賽。

羅德里格斯自認是個幸運的「異類」，因為她不僅來自過去14年跨性別者命案創下紀錄的巴西，還出身與里約隔海對望、貧窮暴力的城市聖貢薩洛（Sao Goncalo）。

羅德里格斯是巴西最頂級的跨性別選美比賽現任冠軍，從小在阿姨和阿嬤充滿愛與包容的家庭中長大，有機會上大學、追求模特兒和表演生涯，而現在，她將飛過大半個地球，前往着名的巴達雅（Pattaya）海灘度假勝地。

但羅德里格斯說，對於像她這樣的黑人跨性別女性來說，在巴西做夢依舊困難。

她在舒適寬敞的家中準備午餐時告訴法新社：「我歷經千辛萬苦才來到這裡。」米色的牆上掛滿全家福照片，房間則有許多她的獎盃收藏。

「有好幾次我都要放棄了，甚至很想連命都不要了。」

她不願透露童年和改變性別的細節，只說那時「我得在沒人可參考的情況下，非常堅強地對着家人說，『我是女人』」。

「但我找到了力量向家人表達這點，讓他們理解和尊重──也讓我自己理解與尊重他們必須經歷的過程。」

一直是她堅強後盾的阿姨伊馮娜（Ivone）說：「支持她的夢想很重要，為了達到夢想，她傾盡全力。」

但並非每個和她一樣的人都能得到同樣的支持，羅德里格斯說，「絕大多數跨性別者面臨著幾乎沒有機會、夢想和關愛的現實」。

巴西針對跨性別者的暴力數字讓人不安，這個人口 2.13億的國家有着根深蒂固的男子氣概文化，自2008年歐洲跨性別組織（Transgender Europe）開始統計數據以來，巴西年年都在謀殺跨性別者榜上高居世界第一。

根據該組織的年度報告，去年有92起此類謀殺案，自 2008年以來高達1645起。

根據另1個權利組織Antra數據，在巴西被謀殺的人中，黑人跨性別者不成比例地高──2018年為80%。

羅德里格斯說：「我想，我認識的跨性別者與變裝癖，最大的恐懼大概都是死亡。」

「我也曾經是這樣，但現在不會了。我當然沒有特權，因為我仍是跨性別者，仍是黑人，但我現在有機會逐夢了。」

這並不容易，羅德里格斯很辛苦地安排泰國之行，比賽6月25日登場時，她將與來自世界各地的另23名決賽佳麗一較高下。這場選美因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行而延後兩年。

找贊助商是場艱苦的鬥爭，羅德里格斯旅費主要自掏腰包，需要帶去的近30件服裝也大都自己包辦。

羅德里格斯說：「很多人還有很多品牌不想跟我這樣的人扯上關係，我（2020 年）贏得全國冠軍時，在社群媒體上遇到很多仇視和種族歧視。」

如果能順利奪冠，羅德里格斯打算把45萬泰銖（1萬3000美元）獎金拿來幫助家人，並實現她最大的夢想之一：成為媽媽。

「我希望大家看到我的時候，會這樣想：『哇，她做到了，所以我也做得到』。」

© 2022 AFP