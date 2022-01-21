克林斯曼：德甲當代最佳前鋒 萊萬當之無愧

（法新社柏林20日電） 德國足球傳奇克林斯曼（Jurgen Klinsmann）評價拜仁慕尼黑的波蘭籍球星萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）是當代德甲最佳前鋒。拜仁23日將對陣柏林赫塔，萊萬又能一展身手。

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德甲暫居龍頭的拜仁目前與第2名的多特蒙德仍有6分積分差。萊萬最近5場比賽攻入10個進球，對狀況不佳的柏林赫塔而言宛如夢魘。

萊萬17日蟬聯國際足球總會（FIFA）年度最佳男子足球員，獲獎兩天前他才在拜仁作客4比0大勝科隆之戰踢進德甲生涯第300個進球。

率領西德在1990世界盃足球封王的克林斯曼在視訊記者會時告訴法新社：「萊萬無疑是德甲當代最佳前鋒。」

57歲的克林斯曼選手生涯輝煌，效力過英超熱刺、義甲國際米蘭與德甲拜仁，1996年擔任德國隊長時又率隊拿下歐國杯冠軍，高掛球鞋後曾先後執教過德國與美國國家隊。

克林斯曼不諱言，上季被萊萬以41球改寫老穆勒（Gerd Mueller）德甲單季最多進球紀錄之舉嚇到，「在德國，我們連接近這項紀錄的念頭都沒有過」。

萊萬德甲本季目前踢進23球，連續5年拿下聯賽進球王應非難事。

© 2022 AFP