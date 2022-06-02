克羅埃西亞獲認達加入歐元區標準 明年可望實現

（法新社布魯塞爾1日電） 歐洲聯盟執行委員會（European Commission）今天表示，歐洲國家克羅埃西亞已符合加入歐元單一貨幣區域的所有標準，為它在明年1月1日成為歐元區第20個成員國鋪路。

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位於中歐和南歐之間的克羅埃西亞，原本屬於南斯拉夫的一部分。它在不到10年前加入歐盟（EU），如今使用的貨幣又即將從庫納（kuna）轉為歐元，這也將為歐盟的進一步整合立下新的里程碑。

歐盟執行當局表示，克羅埃西亞已符合加入歐元區的嚴格條件，包括將國內通貨膨脹保持在與歐盟同儕國家相同範圍內，以及全力投入健全的公共支出。

歐盟執委會主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，加入歐元區「將讓克羅埃西亞的經濟更加強大，為它的公民、企業和社會整體帶來益處。而克羅埃西亞的加入，也將讓歐元更強大」。

歐洲中央銀行（ECB）在今天發布的一份報告中，也對克羅埃西亞加入歐元區給予肯定意見。

克羅埃西亞在2013年加入歐盟時，已表達採用歐元意願。如今它若要加入歐元區，還需獲得各歐盟國財政部長的贊成，這些部長預料將在7月對克羅埃西亞的加入予以全面支持。

歐盟執委會副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）表示：「目前跡象都顯示樂觀，因此正常來說，我預估程序會按步進行，克羅埃西亞將能夠在明年加入歐元區。」

克羅埃西亞總理普蘭科維奇（Andrej Plenkovic）則在德國首都柏林的一場記者會中說，他有信心克國可在明年加入歐元區，且他的國家「目標」是在同一天加入申根（Schengen）開放國界區域。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

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