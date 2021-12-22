克里斯諾斯性侵醜聞連環爆 慾望城市女星挺受害者

（法新社洛杉磯21日電） 美劇「慾望城市」（Sex and the City）中飾演「大人物」的男星克里斯諾斯（Chris Noth）捲入性侵醜聞，劇中3大女主角今天打破沉默，發聲支持出面提出指控的女性。

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莎拉潔西卡派克（Sarah Jessica Parker）、克莉絲汀戴維斯（Kristin Davis）與辛西亞尼克森（Cynthia Nixon）今天在社群媒體發布聲明說：「聽聞關於克里斯諾斯的指控，讓我們深感痛心。」

「我們支持出面提出指控、訴說她們痛苦經歷的女性。我們知道這麼做是非常困難的事，我們對她們的做法表達肯定。」

多媒體娛樂新聞「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter）在數個月期間，先後接獲兩名匿名女子爆料，這兩名素不相識的女子指控克里斯諾斯曾對她們伸出狼爪。「好萊塢報導」接着於本月16日刊出相關報導。

其中一名女子稱，她2004年在西好萊塢（West Hollywood）公寓大樓的社區游泳池結識克里斯諾斯，對方還借了她一本書，她後來還書時，卻在克里斯諾斯的公寓遭男方性侵。

這名女子說，事發時她22歲，還因此受傷到醫院縫了幾針。

另一名女子則說，2015年她曾在紐約跟克里斯諾斯約過會，當時克里斯諾斯邀她回住處，卻對她伸出狼爪。

克里斯諾斯在最新影集「慾望城市：華麗下半場」（Sex and the City: And Just Like That..）再度飾演「大人物」（Mr. Big）一角，不過角色在開播第一集就因騎乘派樂騰（Peloton）運動腳踏車心臟病發猝死。

劇情發展連累派樂騰股價，派樂騰還因此火速請克里斯諾斯補拍一支廣告止血，沒想到克里斯諾斯旋捲入性侵醜聞，派樂騰只好馬上撤廣告。

這兩名女子告訴「好萊塢報導」，克里斯諾斯重回小螢幕、「慾望城市」續集的播出都是導火線，促使她們出面提出控訴。

克里斯諾斯否認性侵指控，稱他在2004年與2015年與這兩名女子相遇，關係是出於「你情我願」。

67歲的克里斯諾斯在書面聲明中說：「我數年前，甚至十幾年前遇到的人對我做出的指控絕對是不實的。」

「好萊塢報導」那篇報導刊出隔日，又有第3名女子告訴「野獸日報」（The Daily Beast），克里斯諾斯2010年在紐約市性侵她，當時她18歲。

克里斯諾斯同樣否認第3位女子的指控。根據當地媒體刊出的聲明，克里斯諾斯已被經紀公司解約，也遭美國哥倫比亞廣播公司（CBS）影集「私刑教育」（The Equalizer）開除。

© 2021 AFP