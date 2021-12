克里斯諾斯性侵醜聞連環爆 慾望城市女星挺受害者

(法新社洛杉磯21日電) 美劇「慾望城市」(Sex and the City)中飾演「大人物」的男星克里斯諾斯(Chris Noth)捲入性侵醜聞,劇中3大女主角今天打破沉默,發聲支持出面提出指控的女性。

莎拉潔西卡派克(Sarah Jessica Parker)、克莉絲汀戴維斯(Kristin Davis)與辛西亞尼克森(Cynthia Nixon)今天在社群媒體發布聲明說:「聽聞關於克里斯諾斯的指控,讓我們深感痛心。」

「我們支持出面提出指控、訴說她們痛苦經歷的女性。我們知道這麼做是非常困難的事,我們對她們的做法表達肯定。」

多媒體娛樂新聞「好萊塢報導」(The Hollywood Reporter)在數個月期間,先後接獲兩名匿名女子爆料,這兩名素不相識的女子指控克里斯諾斯曾對她們伸出狼爪。「好萊塢報導」接着於本月16日刊出相關報導。

其中一名女子稱,她2004年在西好萊塢(West Hollywood)公寓大樓的社區游泳池結識克里斯諾斯,對方還借了她一本書,她後來還書時,卻在克里斯諾斯的公寓遭男方性侵。

這名女子說,事發時她22歲,還因此受傷到醫院縫了幾針。

另一名女子則說,2015年她曾在紐約跟克里斯諾斯約過會,當時克里斯諾斯邀她回住處,卻對她伸出狼爪。

克里斯諾斯在最新影集「慾望城市:華麗下半場」(Sex and the City: And Just Like That..)再度飾演「大人物」(Mr. Big)一角,不過角色在開播第一集就因騎乘派樂騰(Peloton)運動腳踏車心臟病發猝死。

劇情發展連累派樂騰股價,派樂騰還因此火速請克里斯諾斯補拍一支廣告止血,沒想到克里斯諾斯旋捲入性侵醜聞,派樂騰只好馬上撤廣告。

這兩名女子告訴「好萊塢報導」,克里斯諾斯重回小螢幕、「慾望城市」續集的播出都是導火線,促使她們出面提出控訴。

克里斯諾斯否認性侵指控,稱他在2004年與2015年與這兩名女子相遇,關係是出於「你情我願」。

67歲的克里斯諾斯在書面聲明中說:「我數年前,甚至十幾年前遇到的人對我做出的指控絕對是不實的。」

「好萊塢報導」那篇報導刊出隔日,又有第3名女子告訴「野獸日報」(The Daily Beast),克里斯諾斯2010年在紐約市性侵她,當時她18歲。

克里斯諾斯同樣否認第3位女子的指控。根據當地媒體刊出的聲明,克里斯諾斯已被經紀公司解約,也遭美國哥倫比亞廣播公司(CBS)影集「私刑教育」(The Equalizer)開除。

