兒童權利基金會示警 疫情衝擊恐釀世代災難

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（法新社海牙3日電） 兒童權利基金會今天公布的年度調查顯示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情大流行嚴重影響全球兒童權利，政府如果不採取行動，年輕人將面臨「世代災難」的風險。

荷蘭非政府組織兒童權利基金會（KidsRights Foundation）在兒童權利指數調查報告中表示，因為防疫限制措施，數以百萬計的兒童已失去教育機會，並長期衝擊他們的身心健康。

在182個國家的兒童權利指數排名中，冰島、瑞典及芬蘭是兒童權利最好的國家，查德、阿富汗及獅子山共和國（Sierra Leone）最差。

兒童權利基金會創辦人兼主席杜拉爾特（Marc Dullaert）說，疫情對兒童的影響「不幸地超出我們去年一開始的預測」。

他說：「除了染疫病患外，兒童受到最嚴重打擊，打擊不是直接來自病毒本身，而是來自世界各國政府延後採取行動，帶來根本的失敗。」

杜拉爾特說：「恢復教育是避免世代災難的關鍵。」

兒童權利基金會表示，有超過1億6800萬兒童的學校遭關閉將近一年，全球有1/3兒童在學校關閉時無法獲得遠距教學。

疫情衝擊全球經濟，另有1億4200萬兒童陷入物質貧困，3億7000萬兒童錯過學校夥食。（譯者：林沂鋒/ 核稿：陳昱婷）

© 2021 AFP