全力封阻新一波本土疫情 西安祭出足不出戶

（法新社北京28日電） 陝西的西安成為中國大陸新一波本土新冠疫情重災區，數以十萬計的人被要求做到足不出戶。當局盼透過最嚴格的封控儘快遏止住這波21個月來新增確診新高的疫情。

廣告 繼續瀏覽後續

兩年前新冠疫情首度現蹤地的中國持續堅守「清零」防疫策略，為確保明年2月登場的北京冬奧順利舉行，當局持續嚴控邊境、漫長隔離和針對性的封城。

但目前大陸面臨近幾周以來最嚴重的疫情復燃，今天通報新增209例確診，是去年3月以來最高的單日新增。

儘管相較歐洲與美國的單日疫情簡直小巫見大巫，但大陸當局仍祭出所謂儘可能最嚴格的措施，以遏止人口1300萬的西安當地疫情。西安自23日起封城，今天進入第6天。

陝西省27日新增報告本土確診病例152例。12月9日至12月26日24時，全省累計報告確診病例651例，預計病例數在短時間內仍會處於持續狀態，不排除會出現一些點狀暴發。

西安23日採取「非必要不離市」的措施，嚴格控制高速出口、地鐵火車站與機場的人員外流。12月27日零時起，進一步強化西安市疫情防控措施，所有居民除按要求參加核酸採樣外，均不出戶、不聚集。

西安市已完成4輪酸檢測工作，第4輪檢測累計採樣1182.36萬人，已全部完成檢測，12月27日12時啟動新一輪核酸檢測，最大限度發現社會面隱匿感染者。延安市已經開展區域核酸檢測113.6萬人次，鹹陽市已經檢測151.4萬人次。

在已發現病例的延安市、鹹陽市、渭南市，做好局部散發疫情處置，嚴防疫情繼續擴散。在其他未發生疫情的地區，加強風險地區流入人員的排查追蹤，強化應急處置能力儲備，全力防範疫情輸入風險。

西安市已設置4000多個采檢站、部署超過10萬人力因應新一輪采檢。官方的中央電視台畫面顯示，戴着口罩的居民在大街與體育館外排長龍等候篩檢。

© 2021 AFP