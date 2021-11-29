全力防堵Omicron 澳洲宣布中止下月開放邊境計畫

（法新社雪梨29日電） 澳洲原訂自下月起開放技術工人與學生族群入境，今天當局突然宣布暫停實施上述計畫，以避免更多COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變異株Omicron流入境內。

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經過一場緊急安全會議後，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）宣布，12月1日的邊境重啟計畫將至少延期2周。

莫里森強調，依照醫療專業人士建議，延期開放屬於「必要的暫時性決策」。

他說，暫停開放邊境將有助當局收集必要資訊，如疫苗效力、疾病範圍（包括是否會引發其他輕微癥狀）、傳染力高低等，以深入了解Omicron變異株。

截至目前為止，澳洲已有5人感染Omicron變異株。

除學生與技術工人的入境計畫暫時取消，原訂12月1日起向日本和韓國遊客重啟邊境的計畫亦遭擱置。

受到疫情衝擊，澳洲邊境已對大多數非公民關閉超過20個月，導致勞動力短缺，旅遊業也受到重創。

先前，澳洲保守派政府僅允許本國公民、永久居民與新加坡人入境。國內約140萬名技術工人一旦離開該國，將無法重新入境。

當局延後開放邊境的最新政策，也讓備受疫情衝擊的澳洲教育業深感憂心。據澳洲大學聯合會（Universities Australia）統計，目前還有13萬名國際學生無法入境澳洲。

© 2021 AFP