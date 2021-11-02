全球上百領袖承諾2030年前終結濫伐 將挹注200億美元

（法新社格拉斯哥1日電） 聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）明天將結束為期兩天的世界領袖高峰會，英國今天表示有100多位領袖承諾挹注近200億美元以在2030年前終結森林濫伐。

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然而對於希望全球儘快行動以拯救地球肺部的環保人士而言，這個時程還是太晚了。

全球領袖今天在COP26大會上宣布這項承諾。COP26大會將持續到11月12日，試圖擬定防止全球暖化帶來破壞性衝擊的國家行動計畫。

擔任高峰會主席的英國首相強生（Boris Johnson）說，關於停止森林濫伐的協議對於將地球升溫控制在攝氏1.5度以內的遠大雄心至關重要。

英國首相官邸表示，強生預計在格拉斯哥宣布：「這些龐大、充滿生機的生態系統，這些自然的大教堂，是地球的肺部。」

強生說：「森林支撐了社會、生計、糧食供應，以及吸收我們排放到大氣的碳。森林對我們的生存而言必不可少。」

「在做出今天前所未見的承諾之下，我們將有機會終結人類長久以來都是大自然征服者的歷史，轉而成為自然的守護者。」

英國政府表示，這項承諾獲得近200億美元的公共與民間資金支持，並獲得100多位領袖背書，這些領袖所屬國家的森林佔了全球超過85%。

© 2021 AFP