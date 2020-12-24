全球冠狀病毒疫情逾7867萬例確診 超過173萬人病歿

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（法新社巴黎24日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間24日11時（台灣24日晚間7時），全球至少173萬1936人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少7867萬8240例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有4978 萬7800人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球23日通報新增1萬3539人病歿、65萬6309起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（3254死）、巴西（961死）及墨西哥（816死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計32萬6232人病故、1846萬6227例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（18萬9220人喪生、736萬5517例確診）、印度（14萬6756人喪生、1012萬3778例確診）、墨西哥（12萬311人喪生、135萬79例確診）及義大利（7萬395人喪生、199萬1278例確診）。

依照染疫死亡數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有163人染疫喪命；接下來依序為斯洛維尼亞（118人）、波士尼亞與赫塞哥維納（117人）、義大利（116人）、秘魯（113人）。

從區域來看，歐洲累計53萬6186死、2475萬5705例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計49萬1661死、1492 萬2509例確診；美國和加拿大共計34萬786死、1899萬2598例確診。

亞洲共計21萬3480死、1356萬5491例確診；中東地區共計8萬8001死、383萬7154例確診；非洲共計6萬878 死、257萬3929例確診；大洋洲共計944死、3萬861例確診。（譯者：陳彥鈞）

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