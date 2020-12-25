全球冠狀病毒疫情逾7931萬例確診 超過174萬人病亡

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（法新社巴黎25日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間25日11時（台灣25日晚間7時），全球至少174萬3187人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少7931萬3380例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有5015 萬4100人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球24日通報新增1萬2667人病歿、69萬2731起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（3299死）、墨西哥（861死）與巴西（762死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計32萬9106人病故、1865萬5012例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（18萬9982人喪生、742萬3945例確診）、印度（14萬7092人喪生、1014萬6845例確診）、墨西哥（12萬1172人喪生、136萬2564例確診）及義大利（7萬900人喪生、200萬9317例確診）。

依照染疫死亡數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有164人染疫喪命；接下來依序為斯洛維尼亞（119人）、波士尼亞與赫塞哥維納（118人）、義大利（117人）、北馬其頓共和國（114人）。

從區域來看，歐洲累計54萬647死、2500萬154例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計49萬3837死、1502萬4469例確診；美國和加拿大共計34萬3798死、1918萬8172例確診。

亞洲共計21萬4302死、1361萬7004例確診；中東地區共計8萬8246死、385萬3039例確診；非洲共計6萬1413死、259萬9658例確診；大洋洲共計944死、3萬885 例確診。（譯者：陳彥鈞/核稿：曹宇帆）

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