全球冠狀病毒疫情逾8193萬確診 超過179萬人病亡

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（法新社巴黎30日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間30日11時（台灣30日晚間7時），全球至少179萬1033人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少8193萬3390例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有5157 萬人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球29日通報新增1萬4973人病歿、75萬2217起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（3223死）、德國（1129死）與巴西（1111死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計33萬8656人病故、1951萬5529例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（19萬2681人喪生、756萬3551例確診）、印度（14萬8439人喪生、1024萬4852例確診）、墨西哥（12萬3845人喪生、140萬1529例確診）及義大利（7萬3029人喪生、206萬7487例確診）。

依照染疫死亡數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有167人染疫喪命；接下來依序為斯洛維尼亞（127人）、波士尼亞與赫塞哥維納（123人）、義大利（121人）、北馬其頓共和國（119人）。

從區域來看，歐洲累計56萬2500死、2600萬7263例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計50萬2163死、1535 萬6869例確診；美國和加拿大共計35萬3924死、2007萬7747例確診。

亞洲共計21萬7729死、1380萬8353例確診；中東地區共計8萬9510死、394萬6033例確診；非洲共計6萬4262死、270萬6105例確診；大洋洲共計945死、3萬1027例確診。（譯者：陳彥鈞）

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