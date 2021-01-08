全球冠狀病毒疫情逾8800萬例確診 近190萬人病歿

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（法新社巴黎8日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間8日11時（台灣8日晚間7時），全球至少189萬9396人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少8802萬4570例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今全球至少有5477萬5300人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球7日通報新增1萬4845人病歿、83萬8720起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（3998死）、巴西（1524死）及德國（1188死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計36萬5321人病故、2158萬1749例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（20萬498人喪生、796萬1673例確診）、印度（15萬570人喪生、1041萬3417例確診）、墨西哥（13萬1031人喪生、149萬3569例確診）及英國（7萬8508人喪生、288萬9419例確診）。

依照染疫死亡數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有172人染疫喪命；接下來依序為斯洛維尼亞（141人）、波士尼亞與赫塞哥維納（128人）、義大利（128人）、北馬其頓共和國（124人）。

從區域來看，歐洲累計60萬7458死、2827萬4525例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計52萬3073死、1619 萬9597例確診；美國和加拿大共計38萬1865死、2221萬4812例確診。

亞洲共計22萬3928死、1419萬7294例確診；中東地區共計9萬1570死、415萬4963例確診；非洲共計7萬557 死、295萬2125例確診；大洋洲共計945死、3萬1256例確診。（譯者：陳彥鈞）

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