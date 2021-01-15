全球冠狀病毒疫情逾9300萬例確診 近200萬人病歿

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（法新社巴黎15日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間15日11時（台灣15日晚間7時），全球至少199萬4833人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少9306萬2400例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今全球至少有5697萬7000人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球14日通報新增1萬5404人病歿、75萬2723起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（3882死）、英國（1248死）與巴西（1131死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計38萬8705人病故、2331萬4238例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（20萬7095人喪生、832萬4294例確診）、印度（15萬1918人喪生、1052萬7683例確診）、墨西哥（13萬7916人喪生、158萬8369例確診）及英國（8萬6015人喪生、326萬258例確診）。

依照染疫死亡數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有175人染疫喪命；接下來依序為斯洛維尼亞（149人）、波士尼亞與赫塞哥維納（134人）、義大利（134人）、捷克（131人）。

從區域來看，歐洲累計64萬6489死、3001萬4839例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計54萬2333死、1699 萬4374例確診；美國和加拿大共計40萬6214死、2400萬1284例確診。

亞洲共計22萬8967死、1451萬781例確診；中東地區共計9萬3132死、433萬451例確診；非洲共計7萬6753 死、317萬9230例確診；大洋洲共計945死、3萬1443例確診。（譯者：陳彥鈞）

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